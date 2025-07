Carol afirma que se sentiu melhor após a eliminação de Ana Paula e Antony | Power Couple

Em uma conversa na sala, Carol comentou com seus aliados que começou a sentir um “alívio mental” no jogo depois que Ana Paula e Antony foram eliminados. A judoca ainda falou de todo o desgaste que ela passou se defendendo durante as votações e as dinâmicas do Quebra-Power. Por fim, Carol também disse que sabia que sua maior dificuldade no programa seria a convivência e a partir disso, Victor e Radamés debateram o assunto.



