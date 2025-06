Carol analisa histórico de apostas em provas: 'Podia ter arriscado muito mais' | Power Couple

Enquanto conversava com Radamés e Rafa na cozinha da Mansão Power, na manhã deste sábado (14), Carol fez uma breve análise dos valores de suas apostas nas provas da temporada. “A gente podia ter arriscado muito mais”, disse ela em tom reflexivo. “Se a gente imaginasse que ia cair em todas essas DRs”, acrescentou em seguida. Depois, com a chegada de Tali na conversa, eles mudaram de assunto e elogiaram a festa de sexta-feira (13). “Foi a melhor”, opinou o repórter.



