Carol analisa jogo do casal Adriana e Dhomini: 'Trajetória de incoerência' | Power Couple

Nesta manhã de segunda-feira (7), Carol fez uma análise do jodo de Adriana e Dhomini: "Se você tirar Carol e Radamés do jogo, o que Dhomini e Adriana tiveram de trajetória aqui? Apaga o jogo deles, não fizeram nada", disse a judoca que ainda elencou alguns pontos que Dhomini distorceu no jogo. Carol ainda apontou Adriana como incoerente nos discursos e que o casal não segue a mesma linha de raciocínio: "Trajetória no jogo de incoerência", finalizou a judoca.



