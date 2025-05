Carol avalia posicionamentos de Cris e Kadu: 'Jogando morninho até onde der' | Power Couple

A postura de Cris e Kadu no reality show continua dando o que falar entre os outros casais. Na tarde desta quinta-feira (29), na varanda da Mansão Power, André compartilhou mais opiniões sobre os posicionamentos da influenciadora e do ator durante uma conversa com Carol e Radamés. “Eles têm um grupo deles sim”, garantiu o motorista executivo. A judoca então afirmou que eles estão tentando fazer um jogo defensivo, e ainda avaliou a estratégia dos dois. “Jogando morninho até onde der”, disse ela.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.