Carol chora ao pensar nos filhos: 'Tenho medo' | Power Couple

A primeira semana da nova temporada do Power Couple tem proporcionado fortes emoções para os casais! No início da madrugada deste domingo (4), Carol não conteve as lágrimas e chorou no quarto Cupuaçu ao relembrar de compromissos firmados com os filhos antes do confinamento. Ela também expressou preocupação com os avós das crianças, que ficaram responsáveis pelo cuidado dos pequenos na ausência dos pais. “Tô com dó de ter sobrecarregado eles”, declarou ela ao marido, Radamés. “Vai valer a pena”, respondeu ele. “Tenho medo da gente nadar, nadar, nadar e morrer na praia”, desabafou a judoca.



