Carol chora ao relembrar postura de Dhomini durante formação da DR | Power Couple

Nesta quinta-feira (22), os casais Carol e Radamés e Tali e Rafa tomaram café da manhã na sala da Mansão Power. Enquanto comiam, eles conversaram sobre a nova divisão de quartos, que será promovida pela influenciadora e o repórter. Além disso, compartilharam as impressões que tiveram a respeito do comportamento de Dhomini durante a formação da DR da noite de quarta (21). A judoca até chorou ao relembrar a postura do empresário e relacioná-la com eventos passados de sua vida.



