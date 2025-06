Carol comemora aniversário na Festa Pêssego | Power Couple

Carol está comemorando aniversário nesta sexta-feira (06) e nada melhor do que comemorar em uma festa na Mansão Power. Radamés e os seus aliados chegaram a vendar a judoca para brincar com o fato de que eles tinham organizado uma festa surpresa. Depois dessa brincadeira, eles cantaram parabéns para Carol.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.