Carol critica egocentrismo de Rayanne: 'Tudo é sobre ela' | Power Couple

Carol não poupou Rayanne de críticas na manhã desta terça-feira (1º) durante conversa com Rada, Tali e Rafa. A judoca diz que a aliada só sabe falar de si mesmo: "Tudo é sobre ela", reclamou. A parceira de Radamés ainda disse que a atriz foi insensível ao falar do seu bom desempenho em uma das provas no momento em que Rada estava triste por não conseguir cumprir o desafio.



