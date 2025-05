Carol critica Emylin e Everton: ‘Passaram o dia fazendo VT’ | Power Couple

Carol, Radamés, Tali e Rafa se juntaram para colocar o papo em dia nesta quinta-feira (29). A judoca criticou a atitude de Emilyn e Everton, que estão na DR: “Eles passaram o dia fazendo VT para as câmeras, pedindo voto”. A esposa do jogador de futebol ainda comentou que todos os participantes estavam reunidos no Quarto Jaca e que Everton fez um comentário provocativo sobre a eliminação.



