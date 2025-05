Carol diz que Bia e Gui são plantas e que ninguém fala com eles | Power Couple

Ainda na Suíte Power, as duas duplas começaram contar os votos para tentar mapear como será a formação da DR desta quarta-feira (28). Questionados sobre em quem eles achavam que Bia e Gui votariam, Carol não titubeou, afirmou que eles são plantas e que o jovem casal usará da situação mal resolvida entre eles para ter motivos para votar. "Agora, pela primeira vez, eles talvez tenham sentido o que é discutir com alguém... Isso me faz crer que, agora sim, eles terão um voto, vai ter uma razão, entendeu? Coisa que ele não teve até então", completou a judoca. Por fim, Carol afirmou que pode ter quatro votos ao todo e corre risco de ir à DR.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.