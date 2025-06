Carol diz que Cris não sabe se posicionar: 'Se bater na DR, sai' | Power Couple

Com o jogo ficando cada vez mais acirrado, as opiniões sobre os outros participantes estão mais apuradas. Em conversa no quarto Pêssego, Carol afirmou que Cris e Kadu não sabem se posicionar no jogo e que isso pode prejudicá-los, caso a dupla caia nas próximas eliminações. "Se o Eike pega o poder da Esfera e bota a Cris [na DR], eu acho que tem risco dela sair", disse a judoca. Para completar as falas da aliada, Tali disse que existe uma diferença no jogo do casal. "Porque ele fala do coração, mas ela fala pela razão", completou a influencer.



