Carol diz que não quer mais ser Casal Power | Power Couple

Com o jogo chegando na metade, a questão emocional pode afetar o desempenho dos participantes na competição. Na sala, Carol, Tali, Radamés e Rafa conversavam sobre a saudade que estão de casa e Carol aproveitou para desabafar. "Nessa altura do jogo, eu nem sei mais se eu quero ganhar o Casal Power", disse a judoca. Quando questionada pelos amigos o motivo, ela disse que não sabe como ficaria vendo o vídeo dos seus filhos.



