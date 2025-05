Carol e Gi revelam os detalhes do que descobriam sobre a combinação de votos | Power Couple Junto com os maridos, a empresária e a judoca compartilharam as diversas versões sobre os votos de Eike e seus aliados

Mansão Power|Do R7 06/05/2025 - 20h15 (Atualizado em 06/05/2025 - 20h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share