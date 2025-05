Carol e Radamés brindam permanência no jogo | Power Couple

Os casais chegaram animadíssimos para a festa desta sexta-feira (16), que conta com uma decoração em tons de vermelho e preto. Entre comidas e drinks, Carol e Radamés fizeram um brinde para comemorar sua permanência no jogo.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.