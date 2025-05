Carol e Radamés criticam posicionamento de outras duplas no Quebra Power | Power Couple

Carol e Radamés comentaram com Gi e Eros sobre o comportamento de Ana Paula e Antony. A judoca e o marido revelaram que ainda não conversaram com a empresária e o modelo desde a confusão da última votação, e que não entendem o motivo das outras duplas terem ignorado a situação no Quebra Power. Gi aproveitou um momento da conversa para falar sobre como Dhomini está sendo observador no jogo.



