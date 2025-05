Carol e Radamés discutem com Ana Paula e Antony após formação da DR | Power Couple

Carol e Radamés foram tirar satisfação com Ana Paula e Antony, após embate durante a formação da DR desta quarta-feira (28). Depois do programa ao vivo, a judoca e o jogador de futebol colocaram "na mesa" as desavenças que tiveram com o casal. A empresária e o modelo se controlaram para não discutir e, depois de tentarem rebater, saíram da sala.



