Carol e Radamés discutem estratégias de jogo: ‘Todos são alvos’ | Power Couple

Carol e Radamés mostraram que não estão para brincadeira e vieram para jogar! No quarto do casal, a participante fez avaliações de características de alguns colegas e destacou que “todos são alvos". Carol também admitiu não ter paciência com muitos confinados e disse que agirá conforme sua verdade. Ainda durante a conversa, os dois discutiram sobre possíveis votos, proteção e aliados.



