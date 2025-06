Carol e Radamés fazem a divisão de quartos na Mansão Power | Power Couple

Carol e Radamés conquistaram o posto de Casal Power pela primeira vez no jogo e tiveram a missão de dividirem os quartos dos participantes. Desta vez, o Quarto Cupuaçu foi fechado, e agora só restam dois dormitórios com banheiro na Mansão, contando com a Suíte Romã, que é privilégio do Casal Power do ciclo. A outra suíte ficou para Cris e Kadu, que receberam o Quarto Jabuticaba na divisão. Adriana e Dhomini ficaram pelo terceiro ciclo seguido no Perrengue.



