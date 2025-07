Carol e Radamés ironizam acusações de Ana Paula e Antony no Quebra-Power: 'Bobos' | Power Couple

Na manhã desta terça-feira (8), enquanto tomavam café da manhã na cama no quarto Abacaxi, Carol e Radamés repercutiram e ironizaram as acusações de Ana Paula e Antony recebidas no último Quebra-Power, sobre ouvirem conversas atrás da porta. "Eles são muito bobos", opinou a judoca.



