Carol e Silvia se recusam a limpar a sala: 'Deixa se lascar' | Power Couple

Carol e Silvia não acordaram de bom humor nesta terça-feira (21). As duas disseram que não vão limpar a sala e que a tarefa deve ser feita pelos participantes do grupoa rival.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.