Carol espia casais rivais e flagra papo sobre estratégias | Power Couple

Na noite desse sábado (7), três casais aliados se reuniram do lado de fora da Mansão Power para fofocar e planejar as próximas estratégias do jogo. No entanto, os participantes foram surpreendidos por Carol, que abriu a janela do Quarto Cacau, local ao lado de onde estava rolando a fofoca do grupo. Após isso, Dhomini mudou o assunto e chamou o restante dos aliados para continuarem a conversa no Quarto Jaca, onde não haveria interrupção.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.