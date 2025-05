Carol explica para Talira sobre conversa com Dhomini | Power Couple

No quarto Kiwi não se fala em outra coisa a não ser o pedido de desculpas de Dhomini. Carol, Radamés e Rafa deram detalhes para Talira de como foi a conversa com o empresário. "Ele devia estar a dias pensando em como fazer esse VT", disse a judoca ao desconfiar que as desculpas de Dhomini não foram sinceras.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.