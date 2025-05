Carol opina sobre adversários após saída de Gretchen: 'Não tem como recalcular rota' | Power Couple

Carol, Radamés, Tali e Rafa conversaram nesta sexta-feira (23) sobre os rumos do jogo após a eliminação de Fran e Junior e da desistência de Esdras e Gretchen. Para a judoca, será difícil o grupo adversário "recalcular a rota". Já Tali, acredita que eles vão ficar "pianinho" depois do resultado da DR.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.