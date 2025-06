Carol orienta Radamés sobre valor a apostar na próxima prova | Power Couple

É o assunto do momento na Mansão Power! Na manhã deste sábado (28), no quarto Pêssego, Carol também teve uma conversa com Radamés sobre o valor que o marido deverá apostar na próxima prova. “Se você perceber que tem chances de fazer a prova, aposta”, orientou a judoca, que ainda indicou um valor entre R$ 20 mil e R$ 25 mil, caso ele se sinta confiante. Na possibilidade de o ex-jogador de futebol não se sentir confiante, ela recomendou um valor menor, entre R$ 2.000 e R$ 5.000. “O que você achar que a gente vai perder menos dinheiro”, disse ela. “Vou tentar mensurar o nível da dificuldade lá na hora”, assegurou Radamés.



