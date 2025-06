Carol, Radamés e aliados decidem sobre divisão de quartos | Power Couple

Carol, Radamés, Tali e Rafa conversaram no Quarto Uva nesta quinta-feira (19) sobre a divisão de dormitórios. A judoca e o ex-atleta, que são o Casal Power deste ciclo, estavam em dúvida se colocariam o pior quarto para Adriana e Dhomini ou para Nat e Eike e contaram com palpites de aliados. No diálogo foi colocado em pauta que a corretora de imóveis e o empresário - principal embate do Casal Power - estão há duas semanas no Quarto Jaca. “Qual será que vai ser mais assertivo para o nosso jogo?”, questionou Carol.



