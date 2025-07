Carol, Radamés e Victor especulam qual será o poder da Esfera desta semana | Power Couple

Na noite desta terça-feira (1º), na sala da Mansão Power, Carol, Radamés e Victor especularam qual será o poder da Esfera na formação da DR desta semana. Eles imaginaram cenários e compartilharam entre si as teorias.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.