Carol, Radamés, Tali e Rafa querem mudar postura com Kadu | Power Couple

Em conversa na Suíte Power, Carol, Radamés, Tali e Rafa conversaram sobre o desabafo de Cris, deixando claro que o ator não é um coitado só por conta da idade. A influenciadora fitness ainda disse aos participantes que eles não conhecem o Kadu como ela, deixando no ar como o ator é na vida pessoal. A judoca explicou que a forma como eles tratam Kadu não é por entender que ele é incapaz, mas por entenderem que ele tem um coração puro. "É uma pessoa que você vê que tem uma pureza, de não querer o mal de ninguém", completou Carol.



