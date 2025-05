Carol, Radamés, Tali, Rafa e André compartilham fofocas sobre adversários | Power Couple

A Suíte Power foi palco de fofocas interessantes no início da tarde desta quinta-feira (29)! Primeiro, durante uma conversa com Tali e Rafa, o casal Carol e Radamés criticou Emilyn e Everton. “Eles distorcem as coisas depois”, afirmou a judoca. Ela e o marido foram procurados pela cirurgiã-dentista e o apresentador para uma conversa particular, que acabou não acontecendo. “Só converso agora na presença de testemunhas”, disse Carol. Depois, André chegou no quarto e relatou aos aliados um acontecimento envolvendo Kadu e Cris. O motorista executivo também criticou a justificativa de Cris na formação da DR desta semana.



