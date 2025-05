Carol reclama que rivais não limpam a Mansão: 'Uma porquice' | Power Couple

A divisão dos quartos feita por Dhomini e Adriana durante a madrugada desta sexta-feira (30) tem causado muita insatisfação. Carol acordou dizendo que ainda está irritada com a situação e reclamou da falta de limpeza da Mansão Power: "uma porquice", afirmou a judoca.



