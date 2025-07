Carol reflete sobre fala de Ana Paula e diz: ‘eu tô muito cancelada’ | Power Couple

Enquanto preparavam o almoço nesta segunda-feira (7), Tali e Rafa e o casal Furlan comentaram sobre a possibilidade de ter uma última festa com todos os participantes da temporada. O repórter brincou, falando que se o Quebra-Power com todas as duplas já foi repleto de brigas, imagina uma festança. A partir disso, Carol comentou sobre o fato de Ana Paula afirmar que ela e o marido só continuam no jogo para que Dhomini fale umas verdades na cara dela. A judoca até disse que estaria “muito cancelada” se a esposa de Antony estiver certa.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.