Carol revela quais foram suas primeiras impressões de Dhomini | Power Couple

Em uma conversa com seus aliados, Carol falou um pouco sobre o seu jeito de ser fechada com quem não conhece. Ela também revelou que a opinião que ela forma de outras pessoas quase nunca está errada e a partir disso falou de suas primeiras impressões de Dhomini. Rayanne aproveitou o momento para compartilhar com seus parceiros de jogo a imagem que tinha de Eike fora e dentro do programa. Por fim, eles relembraram toda a situação de combinação de votos da primeira semana.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.