Carol tira satisfação com Emilyn após formação da DR | Power Couple

Após embate com Ana Paula e Antony, Carol foi colocar os pingos nos “is” com Emilyn e Everton. A judoca colocou em discussão o fato de a dentista e do apresentador terem se afastado dela e do marido durante o convívio na casa. “Isso mostra o lado em que vocês estão”, destacou Carol. Em resposta, Emilyn negou ter lado e explicou falar com pessoas de ambos os grupos.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.