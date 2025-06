Casais avaliam estratégia de Adriana: ‘Ela é ligeira’ | Power Couple

A boa convivência entre Sílvia e Adriana está dando o que falar entre os participantes da Mansão Power. Carol afirmou ter percebido uma aproximação comedida entre as duas. “Quando a gente sair, a gente vai entender que, no fundo, a Sílvia estava tendo uma relação bacana com a Adriana, ela só não quer assumir”, disse a judoca em conversa com Radamés, Tali e Rafa no Quarto Uva nesta quinta-feira (19). O ex-atleta relembrou um episódio que aconteceu na sala em que a corretora de imóveis puxou conversa com adversários. “Ela é ligeira”, disparou o repórter.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.