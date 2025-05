Casais comentam diferenças entre os quartos da Mansão Power | Power Couple

Na tarde desta terça-feira (27), os casais Rayanne e Victor e Talira e Rafael comentaram as diferenças entre os vários quartos da Mansão Power, destacando os seus pontos positivos e negativos.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.