Casais curtem festa inspirada na Suíte Power | Power Couple

Depois de uma semana agitada, nada melhor que uma festança para descontrair. Nesta sexta-feira (27), os casais estão curtindo uma festa com a decoração baseada na Suíte Power, que tem a romã como inspiração. O casal Furlan, Tali e Rafa e Rayanne e Victor não perderam tempo e fizeram um brinde.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.