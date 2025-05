Casais dançam Conga em homenagem à Gretchen | Power Couple

A festa desta sexta-feira (23) acabou, mas a adrenalina continuou. Na cozinha, Ana Paula, Eike, Adriana, Bia e Gui dançaram Conga em homenagem à Gretchen, que desistiu do programa após a eliminação de Fran e Junior e a volta de Carol e Radamés e Silvia e André.



