Casais debatem formação da DR e Rafa concorda com Tali: ‘Dia mais longo’ | Power Couple

Assim que acordaram na manhã desta quarta-feira (11), Tali e Rafa, Carol e Radamés se reuniram para conversar no quarto e comentaram sobre desempenhos nas últimas provas. Carol disse que está com mais disposição e energia, sugerindo a criação de um circuito fitness entre eles. Tali e Rafa concordaram quando falaram que hoje o dia é mais longo, diante da formação da DR nesta noite.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.