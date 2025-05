Casais discutem estratégia de Nat e Eike: ‘Ele é um bom jogador’ | Power Couple

Na noite dessa segunda-feira (26), Carol e Radamés conversaram com Tali e Pessina na Suíte Romã sobre o jogo de Nat e Eike. Os casais elogiaram a estratégia de revezamento de votos do ator, mas afirmaram que o carioca peca muito por causa de sua impulsividade e explosão.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.