Casais discutem falas de Rayanne e Victor durante o Quebra-Power | Power Couple

Na noite deste domingo (22), Carol, Radamés, Tali e Pessina se reuniram para falar sobre a participação de Rayanne e Victor no Quebra-Power, que será transmitido na segunda-feira (23). O casal de atores foram apontados por Nat e Eike durante a dinâmica e, entre as pautas, surgiu a discussão sobre a divisão de comida entre os grupos. Segundo os apontadores, Rayanne e Victor têm atitudes duvidosas dentro da Mansão e agem de acordo com a vontade do público.



