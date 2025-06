Casais falam sobre divisão de comida na Mansão | Power Couple

Alguns casais se reuniram do lado de fora da Mansão Power para conversar sobre o controle de alimentos na cozinha. Os dois grupos formados no jogo estão se desentendendo com a divisão de comida e a treta pode estourar a qualquer momento. O assunto surgiu após o grupo do Casal Power revelar o desejo de fazer um churrasco. Mas que estariam receosos com a reação dos demais casais. Adriana ainda chegou a citar que os adversários estão fiscalizando a quantidade de carne que vem sendo preparada nos últimos dias, e que Rayanne e Victor não estão comendo quando a comida é preparada pela corretora.



