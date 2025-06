Casais fazem bagunça durante café da manhã e provocam André | Power Couple

Na manhã desta quinta-feira (5), na cozinha da Mansão Power, os casais Tali e Rafa e Rayanne e Victor cantaram alto e gritaram para provocar André, em tom de brincadeira. Até Silvia participou da bagunça matinal com os aliados!



