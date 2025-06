Casais fazem mini desfile na festa dessa sexta-feira (27) | Power Couple

Nesta sexta-feira (27), os casais estão curtindo mais uma festa na Mansão Power. Enquanto se divertiam dançando e se deliciavam com os quitutes da festança, Tali sugeriu fazer um mini desfile com seus aliados. Alguns fizeram poses dignas de modelos. Veja!



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.