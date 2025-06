Casais fazem passinhos sincronizados na Festa Romã | Power Couple

Power Couple ou Love & Dance? Os casais estão arrasando nos passinhos de dança na festa desta sexta-feira (27)! Ao som de uma lambada, as duplas fizeram passinhos sincronizados e dançaram juntinhos. Dessa vez, a festança conta com uma decoração inspirada na Suíte Power.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.