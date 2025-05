Casais ganham almoço especial com direito a música ao vivo | Power Couple

Em meio a tensão e a ansiedade de mais uma formação de DR na Mansão Power, os casais ganharam na tarde desta quarta-feira (21), na área externa, um almoço especial com música ao vivo. Ao som de uma versão de “Mal Acostumada”, do Ara Ketu, não teve ninguém que ficasse parado ou desanimado!



