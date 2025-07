Casais ganham jantar especial nesta sexta-feira (4) | Power Couple

Os casais estão aproveitando a noite desta sexta-feira (4) de uma maneira um pouco diferente. Ao invés de uma festança, as quatro duplas ganharam um jantar, com direito a fondue e música ao vivo. Eles também fizeram um brinde para comemorar a última semana. Carol chegou a brincar, dizendo que Ana Paula não iria gostar de ver Adriana e Dhomini confraternizando com eles. Por fim, Radamés disse, em tom de brincadeira, que eles estavam brindando o novo grupo do jogo.



