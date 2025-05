Casais recebem carregamento especial de carnes e comemoram | Power Couple

No início da tarde desta quinta-feira (29), os casais da Mansão Power foram positivamente surpreendidos com a chegada de um carregamento especial de carnes. “É premium”, disse Rayanne ao retirar os itens da despensa. Ao conferirem um por um dos produtos, eles comemoraram na área da cozinha! Será que vem um churrasco especial por aí?



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.