Casais se emocionam com recordações da família | Power Couple

Os casais aproveitaram a última festa da edição em grande estilo: com fondue, dança e lembranças da família. Na noite desta sexta-feira (4), Adriana, Dhomini, Carol, Radamés, Rayanne, Victor, Tali e Rafa receberam lembranças da família com direito a presentes e carta escrita à mão. Não faltou emoção.



