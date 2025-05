Casal Furlan analisa trajetória no jogo | Power Couple

Enquanto descansavam no Quarto Kiwi, Carol e Radamés refletiram sobre o jogo. Eles analisaram o fato de Nat e Eike estarem mudando seu alvo e, a partir disso, começaram a recapitular todos os acontecimentos da Mansão que fizeram com que as outras duplas não gostassem deles.



