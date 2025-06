Casal Power divide os quartos da semana | Power Couple

Após a quinta eliminação do Power Couple Brasil 7, as dinâmicas na Mansão não acabaram. Dessa vez, o Casal Power da semana, Rayanne e Victor, tiveram a missão de efetuar a separação dos quartos para os casais. Os destaques foram para Cris e Kadu voltando ao quarto Jabuticaba, com banheiro, e Adriana e Dhomini que foram mandados para o Quarto Jaca.



