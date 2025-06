Cobrança de Antony incomoda Ana Paula: 'Estou extremamente estressada' | Power Couple

No início da tarde desta quarta-feira (4), na varanda da Mansão Power, Ana Paula desabafou com Nat e Eike sobre uma atitude de Antony que a incomodou. “Quase não dormi ontem”, declarou ela. “Estou extremamente estressada”, acrescentou em seguida. A influenciadora explicou que o marido a pressionou a respeito de seu desempenho em uma das provas da semana. “Cismou que nós fomos os últimos”, contou ela. Nat então a aconselhou a não pensar nisso e disse que dará tudo certo.



